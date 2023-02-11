نائب الأمين العام للناتو يطلع على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا
AzerTAg.az
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٣]
باكو، 11 فبراير (أذرتاج)
التقى رئيس الممثلية الأذربيجانية لدى الناتو جعفر حسينزاده مع نائب الأمين العام للناتو ميرتشا جيوانا.
أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الشراكة بين الناتو وأذربيجان واسهامات مفيدة لأذربيجان في السلام والامن الدوليين وكذلك امن الطاقة.
قدم جعفر حسينزاده الى ميرتشا جيوانا معلومات عن عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية.
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