فريق البحث والإنقاذ الأذربيجاني ينقذ امرأة من تحت الأنقاض بعد 120 ساعة من الزلزال

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

تواصل دون انقطاع فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية عمليات إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة بتوجيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقالت الوزارة في بيان إن فريقا من فرق البحث والإنقاذ للوزارة تمكن بفضل التفاني والاحترافية من إنقاذ امرأة عمرها 50 عامًا تدعا فاطمة من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة بعدما ظلت تحتها لمدة زادت عن 120 ساعة في منطقة مدينة قهرمان مرعش جراء عملية معقدة وخطيرة للغاية دامت لساعات.