هيئة الإحصاء: نصيب القطاع غير الحكومي في صناعة أستارا بلغ 4ر27 في المائة العام الماضي

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

قالت هيئة إحصاء محافظة أستارا في بيان إن حجم المنتجات الصناعية بالمحافظة خلال عام 2022م بلغت قيمته 5ر31142 ألف مانات.

حجم المنتجات والخدمات من المؤسسات الصناعية وأصحاب المشاريع انخفض عام 2022م بنسبة 1ر10 في المائة إلى 5ر31142 ألف مانات.

وأوضحت أن 4ر27 في المائة من المنتجات الصناعية كانت في المعالجة والتكرير و9ر71 في المائة منها في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز البخار وتوزيعها وتزويدها و7ر0 في المائة في إمداد المياه وتنظيف النفايات وقطاع المعالجة.

وكان نصيب القطاع غير الحكومي في الصناعة 4ر27 في المائة.