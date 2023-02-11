تصريح الإقامة الدائمة يُمنح لمن يملك أحد اقربائه الجنسيةَ الأذربيجانية

باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

أفادت أذرتاج ان لجنة سياسة القانون وبناء الدولة لدى المجلس الوطني ناقشت مشروع قانون الهجرة المعدل في 8 فبراير.

بموجب هذا القانون، سيمنح تصريح الإقامة الدائمة في أذربيجان لمن يملك والده، والدته، زوجه، (زوجته)، وولده، أخته أو أخيه الجنسيةَ الأذربيجانيةَ.

تشير المادة رقم 46 من قانون الهجرة الى الأوراق المطلوبة لحصول الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية على تصاريح الإقامة المؤقتة (او تمديد مدتها) في أراضي جمهورية أذربيجان.

بناء على مشروع القانون الجديد، تضاف الى قائمة تلك الوثائق، وثيقة تقدمها هيأة الضرائب حول عائدات خلال سنة أخيرة، حصل عليها الشخص الطبيعي الذي يشتغل في مجال الاعمال او للشخص القانوني الذي طلب الحصول على التصريح.

بموجب المادة رقم 52.1 لقانون الهجرة، إن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون بالإقامة المؤقتة في جمهورية أذربيجان دون انقطاع خلال السنتين الأخيرتين على أساس التصريح ذي الصلة بناء على بنود المادة 45.1.1- 45.1.7 لقانون الهجرة (باستثناء الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح الإقامة المؤقتة بسبب كونهم افراد عائلات الأشخاص عديمي الجنسية او الأجانب الذين حصلوا على تصاريح الإقامة المؤقتة في جمهورية أذربيجان بناء على الأسس المنصوص عليها في بنود المادة 45.1.8-45.1.11 من هذا القانون) يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة في جمهورية أذربيجان.

إن تصريح الإقامة الدائمة في جمهورية أذربيجان يسمح للأجانب بالإقامة الطويلة في البلد والعمل المدفوع الاجر دون الحصول على اذن مسبق له وإمكانية الطلب بالحصول على جنسية جمهورية أذربيجان وغيرها من الإمكانيات الواسعة.