  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تصريح الإقامة الدائمة يُمنح لمن يملك أحد اقربائه الجنسيةَ الأذربيجانية

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٢٩]
    تصريح الإقامة الدائمة يُمنح لمن يملك أحد اقربائه الجنسيةَ الأذربيجانية

    باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

    أفادت أذرتاج ان لجنة سياسة القانون وبناء الدولة لدى المجلس الوطني ناقشت مشروع قانون الهجرة المعدل في 8 فبراير.

    بموجب هذا القانون، سيمنح تصريح الإقامة الدائمة في أذربيجان لمن يملك والده، والدته، زوجه، (زوجته)، وولده، أخته أو أخيه الجنسيةَ الأذربيجانيةَ.

    تشير المادة رقم 46 من قانون الهجرة الى الأوراق المطلوبة لحصول الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية على تصاريح الإقامة المؤقتة (او تمديد مدتها) في أراضي جمهورية أذربيجان.

    بناء على مشروع القانون الجديد، تضاف الى قائمة تلك الوثائق، وثيقة تقدمها هيأة الضرائب حول عائدات خلال سنة أخيرة، حصل عليها الشخص الطبيعي الذي يشتغل في مجال الاعمال او للشخص القانوني الذي طلب الحصول على التصريح.

    بموجب المادة رقم 52.1 لقانون الهجرة، إن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون بالإقامة المؤقتة في جمهورية أذربيجان دون انقطاع خلال السنتين الأخيرتين على أساس التصريح ذي الصلة بناء على بنود المادة 45.1.1- 45.1.7 لقانون الهجرة (باستثناء الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح الإقامة المؤقتة بسبب كونهم افراد عائلات الأشخاص عديمي الجنسية او الأجانب الذين حصلوا على تصاريح الإقامة المؤقتة في جمهورية أذربيجان بناء على الأسس المنصوص عليها في بنود المادة 45.1.8-45.1.11 من هذا القانون) يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة في جمهورية أذربيجان.

    إن تصريح الإقامة الدائمة في جمهورية أذربيجان يسمح للأجانب بالإقامة الطويلة في البلد والعمل المدفوع الاجر دون الحصول على اذن مسبق له وإمكانية الطلب بالحصول على جنسية جمهورية أذربيجان وغيرها من الإمكانيات الواسعة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٥‎]
    حرس الحدود الاذربيجاني يرسل مساعدة جديدة الى متضرري زلزال تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٩]
    طوارئ أذربيجان ترسل مستشفى ميداني متنقل ثان إلى قهرمان مرعش
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٧]
    أذربيجايو سفيردلوفسك الروسية أرسلوا المساعدة إلى متضرري الزلزال في تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٨]
    الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا