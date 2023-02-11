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    وفاة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق في تركيا دنيز بايكال

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٣٧]
    وفاة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق في تركيا دنيز بايكال

    باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

    توفي رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائب البرلمان التركي السابق دنيز بايكال عن عمر ناهز 84 عاما في مدينة أنقرة.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول ان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو قالت في تغريدة في حسابه على تويتر.

    ولد في عام 1938 في أنطاليا وشغل منصب وزير المالية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ووزير خارجية تركيا في أوقات مختلفة. كان رئيس حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2000 حتى عام 2010.

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