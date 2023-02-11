اذربيجانيون مقيمون في الصين يرسلون المساعدات الى تركيا

بكين ، 11 فبراير ، أذرتاج

كما هو الحال في أذربيجان، يقوم الاذربيجانيون الذين يقيمون في الدول الخارجية بحملات إغاثة لمتضرري زلزال تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الأذربيجانيين الذين يقيمون ويدرسون في الصين أطلقوا حملة مساعدة مشتركة مع المواطنين الأتراك في هذا البلد. في المرحلة الأولية، أُرسلت الخيام إلى تركيا وفي المرحلة التالية، سيتم إرسال المعدات الضرورية الأخرى إلى

الدولة الشقيقة.