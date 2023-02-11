الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا

باكو، 11 فبراير، (أذرتاج) أرسلت وزارة الطوارئ الأذربيجانية قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا. أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان القافلة مكونة من 9 شاحنات تحمل 1015 خيمة و240 مدفئة ومعدات ضرورية أخرى.

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