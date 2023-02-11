الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا
AzerTAg.az
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٨]
باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)
أرسلت وزارة الطوارئ الأذربيجانية قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا.
أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان القافلة مكونة من 9 شاحنات تحمل 1015 خيمة و240 مدفئة ومعدات ضرورية أخرى.
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