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    الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٨]

    باكو، 11 فبراير، (أذرتاج)

    أرسلت وزارة الطوارئ الأذربيجانية قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في تركيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان القافلة مكونة من 9 شاحنات تحمل 1015 خيمة و240 مدفئة ومعدات ضرورية أخرى.

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