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    أذربيجايو سفيردلوفسك الروسية أرسلوا المساعدة إلى متضرري الزلزال في تركيا

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    أرسل اذربيجانيو ولاية سفيردلوفسك الروسية مساعدة إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا.

    غادرت الشاحنة الكبيرة المليئة بالمساعدات الإنسانية بواسطة سفارة تركيا في روسيا مدينة يكاتيرينبورغ إلى موسكو.

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