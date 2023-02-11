أذربيجايو سفيردلوفسك الروسية أرسلوا المساعدة إلى متضرري الزلزال في تركيا

باكو، 11 فبراير، أذرتاج أرسل اذربيجانيو ولاية سفيردلوفسك الروسية مساعدة إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا. غادرت الشاحنة الكبيرة المليئة بالمساعدات الإنسانية بواسطة سفارة تركيا في روسيا مدينة يكاتيرينبورغ إلى موسكو.

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