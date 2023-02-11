أذربيجايو سفيردلوفسك الروسية أرسلوا المساعدة إلى متضرري الزلزال في تركيا
AzerTAg.az
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
باكو، 11 فبراير، أذرتاج
أرسل اذربيجانيو ولاية سفيردلوفسك الروسية مساعدة إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا.
غادرت الشاحنة الكبيرة المليئة بالمساعدات الإنسانية بواسطة سفارة تركيا في روسيا مدينة يكاتيرينبورغ إلى موسكو.
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