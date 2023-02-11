أذربيجان: تطعيم 211 جرعة من لقاح كورونا في 11 فبراير

باكو، 11 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 211 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 61 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و52 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 78 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و20 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و945 الف و213 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و68 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و850 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و888 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و407 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.