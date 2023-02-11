الخارجية: إجلاء 438 شخص من منطقة الزلزال إلى أذربيجان إلى الحين

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن الأعمال المنفذة نحو تحديد ومساعدة مواطني أذربيجان المتضررين من الزلزال المدمر الواقع في ولاية قهرمان مرعش التركية والمناطق المجاورة لها أسفرت إلى الحين عن إجلاء 438 مواطن وأفراد عائلاتهم من الأجانب من المناطق المنكوبة بالزلزال إلى أذربيجان ومنهم 58 مواطنا من القاصرين و209 مواطن من طلبة المؤسسات العالية في تركيا.

وأضافت أن عملية الإجلاء مستمرة.

كما حددت السفارة مصير 4 مواطنين وكشفت عن انهم في مركز العودة في ملطية واجتمع موظف السفارة معهم وأحوالهم طيبة.

وتابعت أنها تأكدت إلى اليوم من وفاة 5 مواطنات جراء الزلزال وقد تم الاتصال بذويهن واتضح أن إحداهن ستدفن في تركيا من جانب عائلتها وتعمل السفارة حاليا على الإجراءات النظامية من اجل إرسال جثث الأخريات إلى أذربيجان.