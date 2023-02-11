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    طوارئ أذربيجان ترسل مستشفى ميداني متنقل ثان إلى قهرمان مرعش

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    قال ممثل وزارة الطوارئ الأذربيجاني ارستون علييف إن الوزارة تواصل إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى المتضررين الأشقاء في تركيا من الزلزال وقد دشنت في قهرمان مرعش مستشفى ميداني متنقل مع توظيف 41 طبيبا عسكريا.

    وأضاف أن الوزارة ترسل اليوم إلى تركيا مستشفى ميدانيا متنقلا ثانيا مع جميع مستلزماته الضرورية والأدوية بما فيه وحدتا عمليات جراحية والعيادة المركزة ومختبر مع توظيف 18 طبيبا وبينهم متخصصو المجالات الطبية المختلفة.

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