حرس الحدود الاذربيجاني يرسل مساعدة جديدة الى متضرري زلزال تركيا

باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

أرسل جهاز حرس الحدود الاذربيجاني شاحنتين محملتين بالمساعدة الإنسانية لإزالة عواقب الزلزال المدمر في تركيا.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لحرس الحدود ان ارسال المساعدة الإنسانية جاء بناء على تعليمات من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

إن الشاحنتين تحملان الخيام الشتوية العسكرية والبطانيات شبه الصوفية وأكياس النوم (للظروف الشتوية) والجوارب شبه الصوفية والقفازات شبه الصوفية والاقمصة شبه الصوفية والملابس الداخلية الحرارية الشتوية ومدفأة خشب (مع كل لوازمها) ومياه الشرب "سرحدتشي" في كل علبة 5 لترات.

كذلك أرسلت بالطائرة للمتطوعين العاملين في منطقة الزلزال 25 خيمة عسكرية شتوية لـ25 شخصا واكياس النوم (للظروف الشتوية) و والجوارب شبه الصوفية والقفازات شبه الصوفية والاقمصة شبه الصوفية والملابس الداخلية الحرارية الشتوية واحذية طويلة العنق، أحزمة ومزادات ومدافئ خشب والأدوية والأغذية والاغذية المعلبة ولحوم البقر المعلبة.