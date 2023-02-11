سكان محافظة يفلاخ أرسلوا 7 شاحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا

باكو، 11 فبراير، أذرتاج أرسل أهالي محافظة يفلاخ الأذربيجانية مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا. وقال نائب محافظ يفلاخ ايلغار حسينوف إن المساعدات الإنسانية للأشقاء الأتراك تضم الملابس خاصة الشتوية والأغذية والمنتجات الغذائية المختلفة ومولدات الطاقة كبيرة الطاقة وغيرها وحملت على متون 7 شاحنات كبيرة.

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