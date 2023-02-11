أهالي محافظة أغدام أرسلوا مجموعة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

أرسل أهالي محافظة أغدام الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا.

ويأتي السكان بما قدروا على التبرع إلى ملعب أغدام الأولمبي الرياضي نقطة الجمع من المساعدات الإنسانية التي تختلف من الملابس ومستلزمات منزلية مختلفة وغيرها.

وأرسلوا شاحنتين كبيرتين من المساعدات الإنسانية التي جمعوها خلال يومين إلى متضرري الزلزال في تركيا.