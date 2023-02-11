الخارجية الأذربيجانية: واقفين إلى جانب تركيا في أعمال إعادة البناء أيضا

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم في قهرمان مرعش إن كل لحظة منبثقة عن الزلزال لها أولوياتها الخاصة وأولوية الوقت الحاضر هي إنقاذ الناس ومساعدة الجرحى والمصابين وفي المرحلة التالية استرجاع الحياة إلى هذه المناطق وقد أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ذلك أن تركيا تتجاوز على ذلك خلال مدة عام.

وأضاف الوزير بايراموف أننا متأكدين من أن تركيا المقتدرة ستتجاوز على ذلك وباسم جمهورية أذربيجان قد أبان الرئيس إلهام علييف أننا واقفين منذ اللحظة الأولى إلى جانب تركيا بجانب كوننا كتفا لكتف مع أشقائنا وشقيقاتنا الأتراك في جميع العمليات والإجراءات بما فيه إعمال إعادة البناء والإعمار.