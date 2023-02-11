أهالي محافظات بالاكن وبيلقان وزرداب أرسلوا مجموعة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

أرسل أهالي محافظات بالاكن وبيلقان وزرداب الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا.

ويأتي السكان بما قدروا على التبرع إلى ملعب أغدام الأولمبي الرياضي نقطة الجمع من المساعدات الإنسانية التي تختلف من الملابس ومستلزمات منزلية مختلفة وأجهزة التدفئة الكهربائية والمفروشات الشتوية والسجاجيد والأغذية المحفوظة والأسرة ومولدات الطاقة الكبيرة وأجهزة الإضاءة ومصابيح يدوية وغيرها.