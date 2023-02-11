  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا

    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]

    باكو، 11 فبراير، أذرتاج

    تواصل وزارة الدفاع الأذربيجانية عملية ارسال المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا.

    وقالت الوزارة في بيان إن دفعة تالية من المساعدات الإنسانية التي تشمل على وجه الأساس خياما شتوية مع جميع مستلزماتها أرسلت إلى تركيا برا وجوا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠٥‎]
    حرس الحدود الاذربيجاني يرسل مساعدة جديدة الى متضرري زلزال تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٩]
    طوارئ أذربيجان ترسل مستشفى ميداني متنقل ثان إلى قهرمان مرعش
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٧]
    أذربيجايو سفيردلوفسك الروسية أرسلوا المساعدة إلى متضرري الزلزال في تركيا
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٨]
    الطوارئ الأذربيجانية ترسل قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الى تركيا
    وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا