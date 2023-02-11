وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا

باكو، 11 فبراير، أذرتاج

تواصل وزارة الدفاع الأذربيجانية عملية ارسال المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان إن دفعة تالية من المساعدات الإنسانية التي تشمل على وجه الأساس خياما شتوية مع جميع مستلزماتها أرسلت إلى تركيا برا وجوا.