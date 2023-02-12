قرية مازرا لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 12 فبراير (أذرتاج) تقع قرية مازرا لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي. احتلت القوات المسلحة الارمينية القريةَ عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل. تم تحرير القرية في 5 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية. تقدم وكالة اذرتاج صورا من القرية.

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