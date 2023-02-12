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    الرئيس أردوغان يلتقي أمير قطر في إسطنبول

    ١٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
    الرئيس أردوغان يلتقي أمير قطر في إسطنبول

    باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

    استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة إسطنبول.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان الجانبين عقدا اجتماعا مغلقا في قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول.

    ويأتي اللقاء ضمن زيارة عمل يقوم بها أمير قطر إلى تركيا ليوم واحد، ويعتبر أول زعيم يزور تركيا عقب زلزال عنيف ضرب جنوبي البلاد.

    وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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