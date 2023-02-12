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    سياسة


    أذربيجان أرسلت الى تركيا مولدات طاقة كهربائية ميدانية

    ١٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]

    باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

    أرسلت جيوش الهندسة في أذربيجان مولدات الطاقة الكهربائية الميدانية لدعم متضرري الزلزال في تركيا.

    أفادت أذرتاج ان ارسال مولدات الطاقة جاء بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

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