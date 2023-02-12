وزير الخارجية الاذربيجاني يدعو نظرائه العرب للمشاركة في اجتماع القمة بباكو

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

شارك وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في فعاليات مؤتمر القدس، التي انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف أشار في كلمة القاها في المؤتمر الى ضرورة حل القضية الفلسطينية بناء على قواعد القانون الدولي وميثاق وقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة. تم التأكيد على أهمية مواصلة بذل جهود دبلوماسية مشتركة للتوصل الى اتفاق دولي في مجال حل هذه القضية.

قال الوزير بايراموف ان أذربيجان تدعم إحلال السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. اعرب عن ثقته في ان تساهم حماية القدس، ملتقى الأديان السماوية الثلاثة، في التعايش السلمي للسكان فيها.

قيل في المؤتمر ان أذربيجان استضافت العديد من المؤتمرات الدولية لدعم دولة فلسطين ودعمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مكافحة جائحة كوفيد 19.

دعا الوزير جيهون بايراموف مشاركي المؤتمر للحضور الرفيع لاجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز في مكافحة جائحة كوفيد 19، المخطط انعقاده في الشهر القادم بباكو.

ثم اجرى مشاركو المؤتمر مناقشات حول المسائل المدرجة في الاجندة.