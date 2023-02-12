وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره المصري في القاهرة

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش زيارته القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الخارجية ان الجانبين استذكرا بامتنان زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى أذربيجان في شهر يناير العام الحالي مشيرين الى أهمية مثل هذه الزيارات في تطوير العلاقات المتبادلة الرفيعة المستوى.

لفت الجانبان في اللقاء الى أهمية توسيع وتطوير علاقات الصداقة التاريخية بين أذربيجان ومصر والتعاون في المجالات المختلفة.

استعرضت في اللقاء فرص التعاون القائم بين البلدين على الأصعدة الدولية منها منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية. أشار الوزير بايراموف الى أهمية اجتماع القمة لفريق الاتصال لحركة عدم الانحياز في مكافحة كوفيد 19، المخطط انعقاده في شهر مارس بباكو.

أحاط بايراموف نظيرَه المصري علما بمبادرات اذربيجان لاقامة السلام والامن والتعاون في المنطقة في فترة ما بعد النزاع. رغم هذه المبادرات، تنتهك أرمينيا سلسلة من الاستفزازات وتسعى الى اجهاض عملية السلام.

كذلك اجرى الجانبان مناقشات عن إمكانيات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها بين البلدين وعن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.