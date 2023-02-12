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    سياسة


    قطر وأذربيجان حريصتان على التعاون الشامل بينهما

    ١٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٣]
    قطر وأذربيجان حريصتان على التعاون الشامل بينهما

    باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع سلطان بن سعد المريخي. وزير الدولة للشؤون الخارجية، على هامش زيارته القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الخارجية ان الجانبين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين اذربيجان وقطر والمسائل المدرجة في الاجندة والتعاون في القطاعات المختلفة.

    اعرب الجانبان في اللقاء عن ارتياحهما للوضع الحالي للتعاون الثنائي مع الإشارة الى أهمية الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى من حيث تطوير العلاقات. اشير الى التعاون المثمر القائم بين البلدين في المنابر الدولية ولاسيما منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة.

    كذلك تناول الطرفان المسائل المدرجة في اجندة اللجنة الحكومية المشتركة. اكد الجانبان على أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والصناعية النقلية والتعليم والسياح والثقافة والطاقة وغيرها. قدمت معلومات عن بيئة الاعمال الملائمة في أذربيجان وامكانياتها الاقتصادية.

    تحدث الوزير بايراموف عن الوضع الناشئ في المنطقة في فترة ما بعد النزاع واعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

    قال الجانب القطري انه حريث على التعاون الشامل مع أذربيجان.

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