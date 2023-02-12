وزيرا خارجية أذربيجان والكويت يتبادلان الآراء حول اجتماع القمة المقبلة بباكو

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، على هامش زيارته القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الخارجية ان الوزير بايراموف قال ان العلاقات بين البلدين مبنية على مبادئ الصداقة التاريخية معلنا ان أذربيجان تنوي المزيد من توسيع التعاون القائم.

قال الوزير الاذربيجاني ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا على الأصعدة الثنائية والمتعددة الجوانب مشيرا الى أهمية التعاون والتضافر في اطار المنظمات الدولية.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول الخطط المستقبلية في اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين واجتماع قمة لفريق الاتصال في حركة عدم الانحياز في مكافحة جائحة كوفيد 19 ، الذي سينعقد في باكو في مارس.

كما بحث الطرفان في آفاق التعاون في مجالات السياحة والعلم والتعليم والثقافة والأخرى.