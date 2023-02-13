البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 13 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0089
أورو EUR 1 1.8227
دولار أسترالي AUD 1 1.1775
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3222
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0955
كرون دنماركي DKK 1 0.2449
لاري جورجي GEL 1 0.637
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2626
دينار الكويت KWD 1 5.5581
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3925
بيسو المكسيك MXN 1 0.0904
جنيه مصري EGP 1 0.0558
لاي مولدوفا MDL 1 0.0905
كرون النرويج NOK 1 0.1665
زلوتي بولندا PLN 1 0.3831
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2839
دولار سنغافورة SGD 1 1.28
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0564
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.073
كرون التشيك CZK 1 0.0769
يوان الصين CNY 1 0.2498
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0566
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4854
كرون السويد SEK 1 0.1641
فرنك سويسرا CHF 1 1.8411
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1344
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2909
بيسو تشيلي CLP 100 0.2119
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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