البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0089

أورو EUR 1 1.8227

دولار أسترالي AUD 1 1.1775

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3222

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0955

كرون دنماركي DKK 1 0.2449

لاري جورجي GEL 1 0.637

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2626

دينار الكويت KWD 1 5.5581

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3925

بيسو المكسيك MXN 1 0.0904

جنيه مصري EGP 1 0.0558

لاي مولدوفا MDL 1 0.0905

كرون النرويج NOK 1 0.1665

زلوتي بولندا PLN 1 0.3831

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

روبل روسي RUB 1 0.0233

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2839

دولار سنغافورة SGD 1 1.28

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0564

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.073

كرون التشيك CZK 1 0.0769

يوان الصين CNY 1 0.2498

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0566

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4854

كرون السويد SEK 1 0.1641

فرنك سويسرا CHF 1 1.8411

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1344

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2909

بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004