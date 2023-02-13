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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0089

    أورو EUR 1 1.8227

    دولار أسترالي AUD 1 1.1775

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3222

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0955

    كرون دنماركي DKK 1 0.2449

    لاري جورجي GEL 1 0.637

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2626

    دينار الكويت KWD 1 5.5581

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3925

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0904

    جنيه مصري EGP 1 0.0558

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0905

    كرون النرويج NOK 1 0.1665

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3831

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2839

    دولار سنغافورة SGD 1 1.28

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.0564

    ليرة تركيا TRY 1 0.0903

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.073

    كرون التشيك CZK 1 0.0769

    يوان الصين CNY 1 0.2498

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0566

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4854

    كرون السويد SEK 1 0.1641

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8411

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1344

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2909

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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