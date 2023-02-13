أذربيجان: تطعيم 250 جرعة من لقاح كورونا في 12 فبراير

باكو، 13 فبراير ، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 250 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 56 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و122 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 64 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و8 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و945 الف و463 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و124 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و877 ألف و972 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و398 ألف و952 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و415 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.