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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٣]

    باكو، 13 فبراير، (اذرتاج)

    أقيم اليوم في 13 فبراير في قصر "جولستان" حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات منذ فترة الاستقلال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر الحفل.

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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات