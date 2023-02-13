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    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٧]

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الأذربيجانية فعالياتها غير المنقطعة الرامية إلى كشف وإنقاذ محتجزين من تحت الأنقاض وكذلك إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في تركيا الشقيقة تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    وقالت الوزارة في بيان إن فرق الطوارئ الأذربيجانية التي تؤدي الخدمات بتفان عظيم في أصعب مناطق تضررا بمدينة قهرمان مرعش تمكنت من كشف وإنقاذ 51 شخصا على قيد الحياة و613 شخصا متوفى إلى الحين وسلمتهم إلى الجهات ذات الصلة.

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    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل