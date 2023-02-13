زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني 12 % في يناير
AzerTAg.az
١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٨]
باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)
زادت صادرات الغاز الاذربيجاني بنسبة 12 في المائة خلال شهر يناير من العام الجاري. تم تصدير مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و0.9 مليار متر مكعب إلى تركيا و0.3 مليار متر مكعب إلى جورجيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
وأشار الوزير إلى أن "تاناب" زودت تركيا بـ0.5 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.
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