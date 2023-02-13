  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني 12 % في يناير

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٨]
    زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني 12 % في يناير

    باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)

    زادت صادرات الغاز الاذربيجاني بنسبة 12 في المائة خلال شهر يناير من العام الجاري. تم تصدير مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و0.9 مليار متر مكعب إلى تركيا و0.3 مليار متر مكعب إلى جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

    وأشار الوزير إلى أن "تاناب" زودت تركيا بـ0.5 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥‎٣]
    وزير الطاقة: تصدير 2.1 مليون طن من النفط في يناير
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١١]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك