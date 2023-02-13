وزير الطاقة: تصدير 2.1 مليون طن من النفط في يناير
AzerTAg.az
١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥٣]
باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)
تم تصدير 2.1 مليون طن من 2.7 مليون طن من النفط المنتج خلال يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
كما أشار الوزير إلى أن 2.2 مليار متر مكعب من 4.2 مليار متر مكعب من الغاز المنتج في يناير بزيادة قدرها 4 في المائة تم إرسالها للتصدير.
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