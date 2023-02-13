بدء فعاليات المؤتمر الدولي المكرس للذكرى الـ 100 للمحكمة العليا الأذربيجانية

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي المكرس للذكرى السنوية الـ 100 للمحكمة العليا الأذربيجانية في موضوع "دور المحاكم العليا في إقامة العدل: تجارب إيجابية وتحديات معاصرة لدى مركز حيدر علييف في 13 فبراير اليوم " في باكو.

ويشارك في فعاليات المؤتمر وفود تتضمن رؤساء المحاكم العليا لعدد من البلدان الخارجية ومسؤولون آخرون.

رحب رئيس المحكمة العليا الأذربيجاني رامز رضايف في بداية المؤتمر بمشاركين فيما رفع الشكر لهم للمشاركة.

ثم قرأ مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم العمل مع أجهزة إنفاذ القانون بالديوان الرئاسي فؤاد علي اصغروف رسالة تهنئة للرئيس إلهام علييف إلى مشاركي المؤتمر الدولي.

كما قرأ النائب الأول لرئيس المجلس الوطني علي حسينلي على المشاركين نداء المجلس الوطني إلى مشاركي المؤتمر الدولي.

ثم شاهد المشاركون نداء رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان سيوفرا اوليري عبر الاتصال المرئي.

كما عرض في المؤتمر فيلم مكرس للذكرى السنوية الـ 100 للمحكمة العليا.

ثم القى رئيس المحكمة العليا رامز رضايف تقريرا حول "طريق التنمية التاريخي الذي قطعته المحكمة العليا الأذربيجانية".

وتستمر فعاليات المؤتمر الدولي.