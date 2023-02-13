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    الرئيس: حوّل الزعيم الوطني حيدر علييف مينغاتشيفير إلى مركز للطاقة في أذربيجان والقوقاز

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣١]
    الرئيس: حوّل الزعيم الوطني حيدر علييف مينغاتشيفير إلى مركز للطاقة في أذربيجان والقوقاز

    باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)

    كان الزعيم الوطني حيدر علييف محوّلا مينغاتشيفير إلى مركز الطاقة في أذربيجان ومنطقة القوقاز.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة.

    وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم وضع الأساس لمحطة طاقة كبيرة في مينغاتشيفير عام 1976 بقيادة ومبادرة الزعيم الوطني. تم افتتاح أول وحدة في المحطة الكبيرة في عام 1981 بمشاركة حيدر علييف.

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