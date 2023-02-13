الرئيس إلهام علييف: الزعيم العام نفذ الإصلاحات الجذرية بغية إنشاء النظام القضائي في أذربيجان الحديثة

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

كتب الرئيس إلهام علييف في رسالة تهنئة لمشاركي المؤتمر الدولي المنظم في باكو في 13 فبراير اليوم تكريسا للذكرى السنوية الـ 100 للمحكمة العليا الأذربيجانية أن جمهورية أذربيجان الشعبية التي وريثتها القانونية جمهورية أذربيجان الحديثة قد اتخذت فيها تدابير جذرية في مجال بناء الدولة بما فيه اتخاذ قرارات تاريخية متعلقة بإنشاء النظام الفضائي القانوني الجديد وأطلقت فعاليات هياكل المحاكم الأولى والاستئنافية. وبسبب سقوط الجمهورية الشعبية في أبريل عام 1920 أصبح من الممكن إنشاء محكمة النقض في أذربيجان في المرحلة التالية من تاريخ البلد فقط.

وأضاف الرئيس علييف أن الهيئة القضائية العالية المؤسسة عام 1923 قد تجاوزت جميع اختبارات الفترة السوفياتية الصعبة فيما شاركت في تحسين النظام القضائي وإثراء القانون وتجارب تطبيقه وتنمية وتدريب الكوادر المهنية الوطنية.

وزاد أن الزعيم العام الوطني بفضل إرادته السياسية نفذت الإصلاحات الجذرية بغية إنشاء النظام القضائي في أذربيجان الحديثة بالأخذ بعين الاعتبار المواقف القانونية المتقدمة والنماذج المتطورة في المجال.