الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الاعمال و"صنع في إيطاليا" الإيطالي
AzerTAg.az
١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
باكو، 13 فبراير، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليييف اليوم في 13 فبراير مع وزير الاعمال و"صنع في إيطاليا" لجمهورية إيطاليا أدولفو أورسو والوفد المرافق له وذلك على هامش مشاركته في حفل حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات.
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