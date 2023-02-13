  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الاعمال و"صنع في إيطاليا" الإيطالي

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الاعمال و

    باكو، 13 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليييف اليوم في 13 فبراير مع وزير الاعمال و"صنع في إيطاليا" لجمهورية إيطاليا أدولفو أورسو والوفد المرافق له وذلك على هامش مشاركته في حفل حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٣]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية بقوة 1280 ميجاوات
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٧]
    الرئيس إلهام علييف يعزي في سفارة تركيا في أذربيجان
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
    الرئيس إلهام علييف يزيح الستار عن تمثال الملحن توفيق قولويف في باكو
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية