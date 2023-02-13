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    رئيس أذربيجان: تجلت أهمية محطة كهرباء "مينغاتشيفير" مرة أخرى خلال حرب قاره باغ الثانية

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٨]
    رئيس أذربيجان: تجلت أهمية محطة كهرباء

    باكو ، 13 فبراير ، أذرتاج

    تجلت أهمية محطة كهرباء "مينغاتشيفير" مرة أخرى خلال حرب قاره باغ الثانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة.

    وقال رئيس الدولة إنه في ذلك الوقت، أطلقت أرمينيا التي هُزمت في ساحة المعركة، صواريخ بعيدة المدى على المنشآت المدنية لأذربيجان، بما في ذلك محطة "مينغاتشيفير" للطاقة: "لقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الأذربيجانية العديد من هذه الصواريخ وبعضها لم يصب الهدف. أي أن أرمينيا التي هُزمت في ساحة المعركة أرادت تدمير المركز الرئيسي للقدرة الكهربائية لأذربيجان. لكنها فشلت".

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