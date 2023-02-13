الرئيس: إمكانات أذربيجان بما فيه إمكانات الطاقة الخضراء تفتح فرصا جديدة لأوروبا

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة إنني متأكد من اننا سوف نبلغ الأهداف في جميع الاتجاهات وستوصَل طاقة أذربيجان الكهربائية إلى فضاء أوروبا كما أنجزت مشاريع النفط والغاز.

وأوضح الرئيس علييف انه وقع على اتفاقية معنية في شهر ديسمبر العام الماضي بهذا الغرض وإن إمكانات أذربيجان بما فيه إمكانات الطاقة الخضراء تفتح فرصا جديدة لأوروبا.