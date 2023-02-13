كارثة القرن: بلغت حصيلة ضحايا زلزال تركيا 31 ألفا و643 قتيل

باكو، 13 فبراير، (اذرتاج)

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا إلى 31 ألفا و643 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) انه وفقا لآخر المعلومات حتى الساعة 10:55 صباح اليوم بتوقيت تركيا، فقد 31 ألفا و643 شخص حياتهم جراء الزلزال.

وأشار البيان إلى إجلاء 158 ألفا و165 شخص من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وذكر أن 2724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال العنيف في جنوبي تركيا في 6 فبراير. ويعمل حاليا أكثر من 238 ألف فرد في منطقة الزلزال، من بينهم 35 ألفا و495 منقذ.

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في اليوم الثامن من الزلزال.

يذكر ان زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة - أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.