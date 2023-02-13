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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: نحصل على إمكانات طاقة كبيرة على حساب أموال قليلة

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
    الرئيس إلهام علييف: نحصل على إمكانات طاقة كبيرة على حساب أموال قليلة

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة إن منكجوير قد بنيت فيها البنية التحتية القوية للطاقة الكهربائية وإنها إنشاء محطة جديدة فيها مستهدف إلى هذا الغرض قبل كل شيء.

    وأوضح رئيس الدولة اننا نحصل على إمكانات طاقة كبيرة على حساب أموال قليلة بهذا السبب وفي الوقت ذاته ستسدد 60 في المائة من الأموال المدفوعة على حساب (شركة) أذر اينيرجي و40 في المائة الباقية على حساب القروض.

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