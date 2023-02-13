  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إجلاء 10 أطفال برفقة 12 شخصا من أعضاء العائلات الـ 6 المتضررة من الزلزال في تركيا إلى أذربيجان

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٣٣]
    إجلاء 10 أطفال برفقة 12 شخصا من أعضاء العائلات الـ 6 المتضررة من الزلزال في تركيا إلى أذربيجان

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    قالت أينورة زينالوفا مديرة قسم تنظيم الصحة لدى وزارة الصحة الأذربيجانية إن 6 عائلات مؤلفة من 10 أطفال و12 كبيرا من بين مواطنين أجلوا إلى أذربيجان من تركيا في 10 فبراير أدخلوا مستشفى معهد طب الأطفال العلمي البحثي باسم فرجوفا في باكو.

    وأوضحت أن 10 أطفال منهم 6 ذكور و4 إناث وأصغرهم سنا 8 أشهر وأكبرهم 14 عامًا ويخضعون للمعاينات الشاملة التي على وشك الاستكمال اليوم.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٢]
    الرئيس إلهام علييف: الزعيم العام نفذ الإصلاحات الجذرية بغية إنشاء النظام القضائي في أذربيجان الحديثة
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١١]
    بدء فعاليات المؤتمر الدولي المكرس للذكرى الـ 100 للمحكمة العليا الأذربيجانية
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٧]
    فرق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ انتشلت 613 جثة من تحت الأنقاض في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل
    ١١.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]
    وزارة الدفاع الأذربيجانية أرسلت دفعة تالية من الخيام الشتوية مع مستلزماتها إلى متضرري الزلزال في تركيا