إجلاء 10 أطفال برفقة 12 شخصا من أعضاء العائلات الـ 6 المتضررة من الزلزال في تركيا إلى أذربيجان

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

قالت أينورة زينالوفا مديرة قسم تنظيم الصحة لدى وزارة الصحة الأذربيجانية إن 6 عائلات مؤلفة من 10 أطفال و12 كبيرا من بين مواطنين أجلوا إلى أذربيجان من تركيا في 10 فبراير أدخلوا مستشفى معهد طب الأطفال العلمي البحثي باسم فرجوفا في باكو.

وأوضحت أن 10 أطفال منهم 6 ذكور و4 إناث وأصغرهم سنا 8 أشهر وأكبرهم 14 عامًا ويخضعون للمعاينات الشاملة التي على وشك الاستكمال اليوم.