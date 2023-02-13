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    سياسة


    محطة الطاقة الجديدة تبنى على حساب الموارد الداخلية لأذربيجان

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٦]
    محطة الطاقة الجديدة تبنى على حساب الموارد الداخلية لأذربيجان

    باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)

    نتيجة لاستيفاء محطة الطاقة الكهربائية الجديدة للمعايير الحديثة، ستنخفض كمية ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليوني طن وستكون ذات فائدة كبيرة للبيئة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة.

    قال رئيس الدولة إن "المحطة ستبنى على حساب موارد أذربيجان الداخلية. يجب أن أقول إنه وفقا للمعلومات التي تلقيتها، ستصل التكلفة الإجمالية للمحطة إلى حوالي 400 مليون دولار ويعرف الأشخاص المطلعون عن كثب على مجال الطاقة الكهربائية كم يمكن أن تكلف محطة تبلغ قدرتها حوالي 1300 ميغاوات، أي أن الأموال التي سيتم إنفاقها على هذه المحطة تقل 3-4 مرات عن الأموال التي تنفق على بناء محطات بهذا الحجم".

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