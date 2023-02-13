سلجوق بيرقدار يتبرع بـ1000 حاوية سكنية لضحايا زلزال تركيا

باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)

أعلن سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية أنها تبرعت بـ1000 حاوية سكنية لضحايا كارثة الزلزال التي ضربت جنوبي البلاد.

أفادت وكالة اذرتاج ان سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية كتب في تغريدة له في تويتر.

قال إنه "في هذه المرحلة نقوم بمشيئة الله بتنفيذ مشروع مدينة بايكار للحاويات السكنية والتي ستوفر إمكانية السكن لـ2000 من اخواننا عبر التنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) لكي تكون مكانًا مؤقتًا للمعيشة على وجه السرعة. بالإضافة إلى ذلك قررنا أن نتبرع بـ1000 منزل من أجل تلبية احتياجات السكن بشكل دائم لإخواننا المتضررين من الزلزال".