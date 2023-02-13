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    الرئيس إلهام علييف: محطة كهربائية جديدة تأتي مساهمة تالية لأمن طاقة أوروبا أيضا

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف: محطة كهربائية جديدة تأتي مساهمة تالية لأمن طاقة أوروبا أيضا

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة إن حقبة جديدة لمدينة منكجوير تنطلق الحين بصفتها مركزا لتوليد الطاقة الكهربائية لأذربيجان وليس لأذربيجان فحسب ولكن بالنسبة للقوقاز بأسره أيضا بحيث أن المحطة البالغة طاقتها الإجمالية حوالي 1300 ميجاواط سوف تعزز إمكاناتنا تعزيزا كبيرا.

    وأشار الرئيس علييف إلى أن محطة الطاقة الكهربائية الجديدة تأتي مساهمة تالية لأمن طاقة أذربيجان موضحا أن مئات من فرص عمل ستفتح وبذلك ستسدد أذربيجان الحاجة الداخلية باستخدام كامل من إمكاناتها الداخلية وفي الوقت ذاته ستتخذ خطوات أكبر في مجال توليد الطاقة الكهربائية من جهة والغاز الطبيعي من جهة أخرى ولأن المحطة الجديدة التي ستبنى تستخدم الحجم الأقل من المحروقات وذلك سيتيح توفير حوالي 800 مليون متر مكعب او مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

    وشدد الرئيس إلهام علييف على أن ذلك يأتي مساهمة تالية في امن طاقة أوروبا أيضا بما أن فضاء أوروبا في حاجة كبيرة إلى غاز أذربيجان.

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