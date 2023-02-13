الرئيس إلهام علييف: 8 وحدات في محطة منكجوير الكهربائية أعيد بناؤها خلال مدة قصيرة

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة إن البنية التحتية اية كانت تصبح قديمة على مر السنين بما في ذلك كانت إعادة بناء محطة منكجوير الكهربائية مسالة أولوية من المسائل الأولوية وبتوجيهي انطلقت عملية إعادة بناء المحطة تماما عام 2018م.

واستلفت الرئيس علييف إلى إعادة بناء 8 وحدات خلال المدة القصيرة وتشغيلها مفيدا أن المحطة قد أخذت في النشاط بطاقتها الأصلية كما يقولون عام 2020م وحصلت على طاقة التوليد البالغة 2400 ميجاواط ويجب ان اذكر أيضا أن أكثر من 600 ميجاواط على التخمين من القدرات الضائعة استعيدت بفضل أعمال إعادة البناء والترميم وذلك على حد ذاته يعني إنشاء محطة كبيرة جديدة.