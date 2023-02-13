  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الخارجية: إجلاء 464 أذربيجاني من منطقة الزلزال حتى الآن

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١٥‎]
    وزارة الخارجية: إجلاء 464 أذربيجاني من منطقة الزلزال حتى الآن

    باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)

    حتى الآن، تم إجلاء 464 مواطن أذربيجاني وأفراد أسرهم من الولايات المتضررة من الزلزال المدمر في قهرمان مرعش والمحافظات المجاورة بتركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ايخان حاجيزاده.

    وقال إن عملية الإخلاء مستمرة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٣٩]
    الرئيس الأذربيجاني: نريد مشاركة شركات أكثر من إيطاليا في أعمال إعادة بناء الأراضي المحررة
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٣]
    إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:١٦]
    15 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف: ثمة إمكانات كبيرة جدا في أذربيجان من اجل تنمية أنواع الطاقة المتجددة