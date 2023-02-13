وزارة الخارجية: إجلاء 464 أذربيجاني من منطقة الزلزال حتى الآن
AzerTAg.az
١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١٥]
باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)
حتى الآن، تم إجلاء 464 مواطن أذربيجاني وأفراد أسرهم من الولايات المتضررة من الزلزال المدمر في قهرمان مرعش والمحافظات المجاورة بتركيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ايخان حاجيزاده.
وقال إن عملية الإخلاء مستمرة.
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