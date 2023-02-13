الرئيس: سترجع الأموال المستثمرة في المحطة وكذلك نسدد القروض خلال بضع سنين

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة إن كفاءة المحطة الجديدة تكون اعلى جدا ويكون توفير كبير للغاز الطبيعي.

وأعرب الرئيس علييف عن يقينه من أن نشاط هذه المحطة خلال بضع سنين سيُرجع الأموال المستثمرة فيها من جهة ويسدد القروض من جهة أخرى مشيرا إلى أن هذا مشروع ناجح شامل.