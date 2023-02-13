الرئيس الأذربيجاني: ندرس إمكانات الطاقة في منطقتي قاره باغ وزانقزور الشرقية

باكو، 13 فبراير، (أذرتاج)

تلعب العلاقات بين شركة "أذرأنيرجي" الأذربيجانية وشركة "أنسالدو" الإيطالية دورا حاسما في هذا الصدد.

وقعت العقود بين "أذرأنيرجي" و"أنسالدو" فور انتهاء حرب قاراباغ الثانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة.

قال رئيس الدولة: "في الوقت الذي تجري أعمال الترميم وإعادة البناء الكبرى في قاره باغ وزانقزور الشرفية المحررتين، يتم اجراء الدراسة في إمكانات الطاقة في تينك المنطقتين وفي هذا الاتجاه تعمل شركتا "أنسالدو" و"أذرأنيرجي" في إطار

الشراكة أيضا".