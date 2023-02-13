الرئيس إلهام علييف: ثمة إمكانات كبيرة جدا في أذربيجان من اجل تنمية أنواع الطاقة المتجددة

باكو، 13 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس لأكبر محطة الطاقة الحرارية في تاريخ أذربيجان المستقلة إن أذربيجان فيها إمكانات كيرة جدا من اجل تنمية أنواع الطاقة المتجددة ويجري حاليا إنشاء محطتين بطاقة 470 ميجاواط للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسينطلق إنشاء محطة ثالثة في المستقبل القريب وهي الأخرى تعطينا طاقة إضافية بقوة 240 ميجاواط على التخمين.

وأضاف الرئيس علييف انه يتوقع حاليا إنشاء محطات طاقة الشمس والرياح بطاقة تبلغ 25 جيجاوات على أساس الوثائق الموقع عليها مع المستثمرين الأجانب ومعظمها في بحر الخزر وبضعها في مناطق برية. أي هذه إمكانات كبيرة جدا حقا علما بان مجرد إمكانات طاقة الرياح لبحر الخزر تساوي 157 جيجاوات.

واكد رئيس الدولة على انه وضع حجر الأساس للمشروع الكبير والمهم اليوم معبرا عن تأكده من أن المحطة سوف تبنى في موعد متوقع لتعزز إمكانات الطاقة للبلد من جهة وإمكانات البلد للتصدير وتفتح طريقا أمام مشاريع مستقبلية وجديدة مع شركاء أجانب من جهة أخرى.