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    سياسة


    إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٣]
    إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني ونائب رئيس تركيا

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    جرت في 13 فبراير اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف ونائب رئيس تركيا فؤاد اوقتاي.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن الطرفين بحثا خلال المكالمة الهاتفية سير أعمال إزالة عواقب الزلزال المدمر الواقع في جنوب شرقي تركيا مع التشديد خاصة على مواصلة فرق البحث والإنقاذ المرسلة من أذربيجان فعالياتها غير المنقطعة بمناطق الكارثة.

    أعرب اوقتاي مرة أخرى عن الشكر العميق لأذربيجان دولة وشعبا الشقيقة على الدعم المعنوي والإنساني المقدم لتركيا منذ أول ساعات الزلزال وتعبئة جميع الإمكانات الرامية إلى تقديم المساعدة إلى الناس الذين يواجهون الصعوبات وإزالة عواقب هذه الكارثة الوخيمة.

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