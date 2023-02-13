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    الرئيس الأذربيجاني: نريد مشاركة شركات أكثر من إيطاليا في أعمال إعادة بناء الأراضي المحررة

    ١٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٣٩]
    الرئيس الأذربيجاني: نريد مشاركة شركات أكثر من إيطاليا في أعمال إعادة بناء الأراضي المحررة

    باكو، 13 فبراير، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في اجتماع عقده مع وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" الإيطالي أدولفو أورسو مع الوفد المرافق له في 13 فبراير اليوم إن اتفاقية مهمة للغاية وقع عليها بين اذر اينيرجي وأنسالدو بعد مضي شهر فقط على انتهاء حرب قراباغ الثانية.

    واستلفت الرئيس علييف إلى أن الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني تساوي 10 الاف كيلومتر مربع وأقول للمقارنة إنها مساحة تعادل مساحة لبنان وكل شيء عليها مدمرة فلذلك نبنيها من جديد ونريد أن تشارك شركات أكثر من إيطاليا في هذه الأعمال سواء في مجالات الإنشاء والخدمات والاستثمار وكذلك بصفة مقاول.

    وقال الرئيس الأذربيجاني إن شركة ايفيكو الإيطالية قد بدأت فعالياتها الرامية إلى إنشاء مؤسسة لها في الأراضي المحررة موضحا انه يخطط إنتاج شاحنات هناك فلذلك إن جدول الأعمال موسع جدا وأنا متأكد من أن كل هذه المسائل تطرح على بساط البحث خلال الزيارة.

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