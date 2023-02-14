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    تركيا.. 41 ألفا و791 بناء انهار أو تضرر جراء الزلزال

    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:١٠]
    تركيا.. 41 ألفا و791 بناء انهار أو تضرر جراء الزلزال

    باكو، 14 فبراير (أذرتاج)

    أعلن وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم، أن 41 ألفا و791 بناء انهار أو تضرر في الولايات الـ 10 المتأثرة بالزلزال.

    جاء ذلك في تصريح أدلى به من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في ولاية غازي عنتاب، فجر الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

    وأوضح قوروم أنه تم فحص مقاومة 307 آلاف و763 مبنى للزلزال في الولايات العشر.

    وأضاف أنه "تم تحديد 41 ألفا و791 بناء بين منهار، وهدم عاجل، أو به أضرار بليغة" بين المباني التي تم فحصها.

    وتابع في ذات السياق: "أي ما يعادل قرابة 190 ألفا و172 مسكنا ومكان عمل".

    وأشار إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر.

    ولفت إلى أن العمل جار على الأرض فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن في المناطق المتضررة في الولايات العشر.

    وتابع قوروم: "آمل أن نبدأ أعمال البناء في جميع الولايات العشر بشكل متزامن بحلول نهاية الشهر (فبراير الحالي)".

    وأوضح أن عدد وفيات الزلزال في ولاية غازي عنتاب بلغ 3729، وعدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 15 ألفا و10 أشخاص

    وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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